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Месси может пропустить матч с Реалом из-за травмы

23:13 15 Читати українською
Месси может пропустить матч с Реалом из-за травмы
Лионель Месси / Фото AP

Участие форварда Барселоны Лионеля Месси в первом поединке 1/2 финала Кубка Испании против Реала – под вопросом.

Поединок 22-го тура Примеры Барселона – Валенсия (1:1) "подарил" каталонцам не только потерю очков, а и травму незаменимого лидера команды, сообщает журналист Рик Шарма в твиттере.

Месси – третий футболист в истории Ла Лиги, который реализовал 50 пенальти

По информации источника, у Месси травма правого бедра, которая может помешать аргентинцу принять участие в ближайшем поединке против Реала.

"Месси чувствует определенный дискомфорт, но мы сейчас не знаем о его состоянии. Завтра все будет ясно", – цитирует наставника каталонцев Эрнесто Вальверде Barca Times.

Напомним, первый полуфинальный поединок Кубка Испании Барселона – Реал состоится 6 февраля, начало в 22:00.

Барселона добыла ничью против Валенсии благодаря дублю Месси – каталонцы прервали победную серию

Испания22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсия: Суббота 02 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
2 : 2
Валенсия
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Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Валенсия Барселона - Реал Мадрид
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