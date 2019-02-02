Месси может пропустить матч с Реалом из-за травмы

Участие форварда Барселоны Лионеля Месси в первом поединке 1/2 финала Кубка Испании против Реала – под вопросом.

Поединок 22-го тура Примеры Барселона – Валенсия (1:1) "подарил" каталонцам не только потерю очков, а и травму незаменимого лидера команды, сообщает журналист Рик Шарма в твиттере.

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По информации источника, у Месси травма правого бедра, которая может помешать аргентинцу принять участие в ближайшем поединке против Реала.

"Месси чувствует определенный дискомфорт, но мы сейчас не знаем о его состоянии. Завтра все будет ясно", – цитирует наставника каталонцев Эрнесто Вальверде Barca Times.

Напомним, первый полуфинальный поединок Кубка Испании Барселона – Реал состоится 6 февраля, начало в 22:00.

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