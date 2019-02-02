Александрия в драматическом и голевом матче вырвала победу у Вардара

Александрия одержала минимальную победу в спарринге с Вардаром. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Александрия – Вардар – 3:2

Голы: Шастал (4), Ситало (47), Полярус (83) – Мицевски (53), Лира (67)

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Подопечные Шарана классно начали матч – уже на 4-й минуте Шастал открыл счет. В начале второго тайма Ситало удвоил преимущество Александрии. После этого команда "села", из-за чего чуть не упустила победу. Мицевски и Лира сравняли счет, но Полярус конце поединка подарил своей команде победу.