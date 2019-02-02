Месси – третий футболист в истории Ла Лиги, который реализовал 50 пенальти

Форвард Барселоны Лионель Месси продолжает покорять новые достижения.

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона – Валенсия Лионель Месси успешно реализовал пенальти, сделав счет 1:2.

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Этот 11-метровый стал 50-м реализованным пенальти в Ла Лиге в карьере 31-летнего звездного форварда, сообщает OptaJose.

Лишь трем игрокам удавалось достичь этой отметки. Среди них экс-нападающие Реала Уго Санчес (56 реализованных пенальти) и Криштиану Роналду (61).

Можно не сомневаться, что со временем аргентинцу удастся возглавить этот рейтинг.

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