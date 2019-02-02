Динамо в контрольном матче разобралось с софийским ЦСКА

Динамо в первом матче на втором тренировочном сборе в Испании уверенно обыграло софийский ЦСКА. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – ЦСКА – 2:0

Голы: Цыганков, 3, Вербич, 36, Андриевский, 90

Заря в контрольном матче расписала голевую ничью с польским Пястом

Старт матча себе в актив записали киевляне – уже на 3-й минуте Виктор Цыганков после паса пяткой от Вербича вывел свою команду вперед. Впрочем, быстрый гол не уменьшил пыла киевлян, и еще до перерыва уже сам Вербич удвоил преимущество "бело-синих".

Во втором тайме Динамо продолжило контролировать игру и создало несколько опасных моментов, но третий гол сумело забить лишь в конце поединка. Андриевский классно пробил штрафной и поставил точку в противостоянии.