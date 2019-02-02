Рыбалка отличился ассистом за Сивасспор и второй раз подряд стал лучшим игроком матча в Турции

Украинский хавбек Сергей Рыбалка помог Сивасспору обыграть Касымпашу в 20-м туре турецкой Суперлиги (1:3).

Рыбалка традиционно вышел на поле с первых минут в составе центрального треугольника полузащитников Сивасспора. Украинец сыграл против Касымпаши 87 минут и отметился голевой передачей на Аруну Коне, идеально подав со штрафного. С паса Сергея форвард установил итоговый счет встречи – 1:3.

Altın kafa attı yine golunü

Kone ! dk'68

Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor



Tüm goller • @KramponSportpic.twitter.com/7gNA8D9kcP — Krampon Gol (@lockedsport) 2 лютого 2019 р.

Рыбак выполнял почти все стандарты своей команды, чем регулярно генерировал остроту в чужих владениях – 6 из 10 подач нашли адресатов. Экс-хавбек Динамо создал 2 голевых момента и отдал 4 передачи под удар партнерам.

Сергей принимал активное участие в построении атак команды. Точность его передач одна из лучших в Сивасспоре – 85%. Удачными были не только короткие пасы, но и дальние. Трижды бил по воротам сам – дважды попал в створ. Обороне украинец также неплохо помогал: 3 раза шел в отбор, выполнил 2 выноса и выиграл 6 дуэлей.

Благодаря таким приличным показателям статистические порталы определили Рыбалку лучшим игроком матча Касымпаша – Сивасспор. SofaScore поставил Сергею оценку 8.6, а WhoScored – 8.8.

Напомним, что это второе подряд аналогичное достижение украинского хавбека за Сивасспор. В предыдущем туре против Трабзонспора Рыбалка также выдал прекрасную статистику и стал MVP поединка.

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