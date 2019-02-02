Заря в контрольном матче расписала голевую ничью с польским Пястом

Луганская Заря провела последний спарринг перед возвращением в Украину после первого зимнего сбора.

Товарищеский матч

Заря – Пяст – 2:2

Голы: Майборода, 68, 81 – Пападопулос, 75, Жорже Феликс, 76

Динамо – ЦСКА: прямая трансляция контрольного матча

Заря: Луис Фелипе (Махарадзе, 60), Михайличенко (Каменюка, 60), Кабан (Леднев, 60), Громов (Караваев, 60), Вернидуб (Чечер, 60), Александр Тимчик (Сухарь, 60 (Иванович, 77), Белый ( Чеберко, 60), Кочергин (Загоруйко, 60), Казаков (Чайковский, 60), Силас (Леонардо, 60), Будковский (Майборода, 60).

Первый тайм был безголевым, но команды реабилитировались во втором тайме. Сначала Майборода, который заменил Будкивского, открыл счет в матче. После этого луганчане пропустили два быстрых мяча. Впоследствии Майборода оформил дубль и спас свою команду от поражения.