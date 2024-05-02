Антонио Конте находится без работы вот уже целых два года – с тех пор, как он покинул Интер из-за финансовых споров. До сегодняшнего дня итальянская пресса была уверена в том, что договорённость Конте с Наполи является простой формальностью, но в среду нагрянула информационная бомба.

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Как информирует Calciomercato, Конте хотел бы вернуться к работе в АПЛ. Сообщается, что несколько дней назад Антонио предложил Челси свои услуги и сделал это через посредника.

Если руководство лондонского клуба согласится на сотрудничество с итальянским тренером, это будет не лучшей новостью для вингера "синих" Михаила Мудрика. Конте известен своей любовью к схеме 3-5-2, в которой нет места классическим вингерам – Антонио предпочитает латералей, которые "закрывают" всю бровку и в равной степени хорошо играют как в атаке, так и в обороне.

Конте тренировал Челси с 2016 по 2018 год и выиграл во главе команды чемпионат и Кубок Англии.

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