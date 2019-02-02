Байер дома победил Баварию, Хоффенхайм сыграл вничью с Фортуной: 20-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 20-го тура немецкого чемпионата Бавария потерпела поражение в Леверкузене, Герта проиграла Вольфсбургу на "Олимпиаштадионе", Хоффенхайм расписал ничью с Фортуной, а Вердер не удержал выездную победу над Нюрнбергом.

Чемпионат Германии 2018/2019, 20-й тур

Байер – Бавария – 3:1

Голы: Байли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87 – Горецка, 41

Герта – Вольфсбург – 0:1

Голы: Вегорст, 65

Нюрнберг – Вердер – 1:1

Голы: Ишак, 86 – И. Еггештайн, 64

Хоффенхайм – Фортуна – 1:1

Голы: Крамарич, 16 (пен) – Хеннингс, 46

Бавария приехала в Леверкузен к местному Байеру, неожиданно проиграв. Начиналось всё неплохо: мюнхенцы захватили инициативу и забили на 41-й минуте усилиями Горецки, который замкнул подачу Мюллера с правого фланга – 0:1 В начале второго тайма Байер отыгрался со штрафного, который мастерским ударом реализовал Леон Байли. На 63-й же "фармацевты" вообще вырвались вперёд, раскатав красивую комбинативную атаку, в завершении которой Фолланд оказался перед Ульрайхом и расстрелял ворота с нескольких метров – 2:1. В дальнейшем Бавария перехватила инициативу, но Байер на 87-й минуте провёл атаку, которую точным ударом завершил Аларио, установив окончательный счёт – 3:1.

В параллельных встречах Хоффенхайм и Фортуна расписали результативную ничью, забив по голу в начале первого и второго таймов соответственно – отличились Крамарич (с пенальти) и Хеннингс. Вольфсбург в Берлине минимально одолел Герту благодаря голу Вегорста, а Вердер не смог удержать выездную победу над Нюрнбергом – на гол Йоханеса Еггештайна ответил Ишак, который отличился аж на 86-й минуте.

Таким образом, Бавария осталась второй с 42 очками, увеличив отставание от дортмундской Боруссии до 7 зачётных баллов. Вольфсбург набрал 31 очко и поднялся на шестое место, а за ним шагает Байер (30 пунктов), Хоффенхайм и Герта (по 28) и Вердер (27). Фортуна с 22 зачётными баллами занимает 13 место, а Нюрнберг с 12 очками остался предпоследним.