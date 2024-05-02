В сезоне 2024/25 немецкая Бундеслига, как и итальянская Серия А, будет представлена в групповом этапе Лиги чемпионов пятью командами. Это стало возможным благодаря победе дортмундской Боруссии над ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов. Тем самым Германия опередила Англию и Францию в таблице коэффициентов УЕФА этого сезона.

Боруссия – ПСЖ: видео гола – Дортмунд забил первым

В следующем сезоне Германию в ЛЧ будут представлять Байер, Бавария, Штутгарт, РБ Лейпциг и Боруссия Д. Причём во время жеребьёвки команда Эдина Терзича вместе с Баварией и РБ Лейпцигом будет находиться в первой корзине.

Что интересно, Германия может получить и шестое место в Лиге чемпионов. Для этого Боруссия Д должна будет выиграть Лигу чемпионов и занять пятое место в Бундеслиге. Тогда она получит билет в ЛЧ на следующий сезон как победитель турнира, а пятым немецким участником ЛЧ от Бундеслиги станет шестая команда чемпионата. На данный момент на этой строчке располагается Айнтрахт.