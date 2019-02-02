Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 – видео гола и обзор матча

Тоттенхэм минимально победил Ньюкасл в матче 25-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.

В течение первой половины встречи игроки Тоттенхэма выглядели убедительнее, но гости сдерживали напор, иногда спасал каркас ворот.

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После перерыва атака на ворота Ньюкасла продолжилась и в конце встречи "сороки" капитулировали, метким ударом отметился Сон.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм заработал 7 очков, отставая от Ливерпуля на 4 пункта. Стоит отметить, что у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.

Чемпионат Англии 2018/19, 25 тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 83

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