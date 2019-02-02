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Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 – видео гола и обзор матча

19:25 43 Читати українською
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 – видео гола и обзор матча
Тоттенхэм – Ньюкасл– видео гола и обзор матча / Фото ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм минимально победил Ньюкасл в матче 25-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.

В течение первой половины встречи игроки Тоттенхэма выглядели убедительнее, но гости сдерживали напор, иногда спасал каркас ворот.

Тоттенхэм установил новый рекорд АПЛ по количеству матчей без ничьих

После перерыва атака на ворота Ньюкасла продолжилась и в конце встречи "сороки" капитулировали, метким ударом отметился Сон.

После 25 туров АПЛ Тоттенхэм заработал 7 очков, отставая от Ливерпуля на 4 пункта. Стоит отметить, что у мерсисайдцев еще есть игра в запасе.

Чемпионат Англии 2018/19, 25 тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 83

Тоттенхэм не подписал ни одного игрока за два трансферных окна – первый случай в истории АПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия25 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Ньюкасл: Суббота 02 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
1 : 0
Ньюкасл
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Англия Видеоновости Хын-Мин Сон Хын-Мин Сон Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Ньюкасл
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