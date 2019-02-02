Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 – видео гола и обзор матча

Германия — 19:57 654
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Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины
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Коноплянка в Турции, Малиновский в Роме и другие трансферные слухи зимы-2019, которые так и не воплотились в жизньМир — 14:36 404
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Кравец забил дебютный гол в сезоне Суперлиги за Кайсериспор – украинец остановил одного из лидеровТурция — 14:30 498
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Украинец Сердюк стал игроком БоавиштыПортугалия — 10:40 292
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В матче Серии B игрок потерял сознание, его забрала скорая – поединок был прерванИталия — 10:15 132
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