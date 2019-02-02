Зозуля дублем вернул Альбасете в чемпионскую гонку

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля отметился дублем в матче против Кордобы.

Сегунда, 24-й тур

Кордоба – Альбасете – 1:3

Голы: Куэвас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Белла, 68

Зозуля против арбитров – болельщики Альбасете видят судейскую предвзятость относительно украинца

В 24 туре Сегунды Кордоба принимала Альбасете. Хозяева открыли счет, но во второй половине игры Альбасете трижды забивал в ворота соперника. Дублем отметился украинец Роман Зозуля, который вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 80 минут.

Сначала Роман сравнял счет – украинец головой в падении доказал скидку партнера до логического завершения.

Второй мяч форварда был эффектным: он отдал пас партнеру на фланг, а потом опять-таки головой в падении забил после его навеса.

Победа вернула Альбасете в чемпионскую гонку. Команда Зозули имеет а активе 42 очка и игру в запасе, от первого места Альбасете отделяет лишь 2 пункта.