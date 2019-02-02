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Челси – Хаддерсфилд – 5:0 – видео голов и обзор матча

20:02 273 Читати українською
Челси – Хаддерсфилд – 5:0 – видео голов и обзор матча
Челси – Хаддерсфилд – видео голов и обзор матча / Фото ФК Челси

Челси не заметил Хаддерсфилд в матче 25-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Челси без проблем уничтожил Хаддерсфилд. Счет дебютным голом за "аристократов" открыл Игуаин с передачи Канте, а перед перерывом Азар реализовал пенальти.

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Во втором тайме лондонцы добили соперника, Азар и Игуаин оформили по дублю, а точку в матче поставил Давид Луис.

Эта победа вернула Челси на 4-ю строчку турнирной таблицы. Стоит отметить, что Арсенал может опустить "синих" на 5-ю строчку, если победит Манчестер Сити.

Чемпионат Англии 2018/19, 25 тур

Челси – Хаддерсфилд – 5:0

Голы: Игуаин, 16, 69, Азар, 45, (пен), 66, Луис, 86

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия25 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Хаддерсфилд: Суббота 02 февраля 2019

Челси
Матч окончен
5 : 0
Хаддерсфилд
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Англия Видеоновости Челси - Хаддерсфилд Челси Челси Хаддерсфилд Хаддерсфилд Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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