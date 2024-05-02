Гости начали матч активнее, мощно прессинговали и зажимали соперника у его ворот. Однако Боруссия смогла отбиться и во второй половине тайма нанесла болезненный ответный удар. Фюлькруг воспользовался провалом обороны ПСЖ, получил дальний пас от Шлоттербека и открыл счет.

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Этот гол остался единственным до финального свистка, хотя тот же Фюлькруг имел шансы на дубль и хет-трик. Париж создал достаточно моментов для ничьей, особенно в начале второго тайма. От гола Мбаппе "шмелей" спасла штанга, а Дембеле и Руис просто не попали с хороших позиций в цель.