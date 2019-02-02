Девич голом помог Сабаху победить Зиру и возглавил таблицу бомбардиров – его мяч стал первым в 2019 году

Бывший нападающий Металлиста, Шахтера и сборной Украины Марко Девич помог своей команде одержать победу в матче чемпионата.

Чемпионат Азербйаджану 2018/19, 15-й тур

Зира – Сабах – 0:2

Голы: Девич, 47 (пен.), Эйюбов, 68

Удаление: Мустафаев, 62

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Сабах в первом матче чемпионата Азербайджана после зимнего перерыва на выезде победил Зиру. Первый гол азербайджанского чемпионата в новом году забил Марко Девич. Экс-форвард Металлиста, Шахтера и сборной Украины уверенно реализовал пенальти.

В активе форварда 7 голов, сейчас он возглавляет таблицу бомбардиров.