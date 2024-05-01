В то же время Королевский клуб ухудшил статистику последних лет – впервые за последние четыре матча "сливочные" не переиграли немцев на Альянц Арене. В старте мадридского гранда прогнозируемо появился Андрей Лунин, который уже в дебюте выиграл дуэль у Лероя Сане. Впоследствии украинец все же пропустит во "вратарский угол" после мощного выстрела экс-вингера Ман Сити.

Наставник "бланкос" Карло Анчелотти, впрочем, снимет вину с украинца на послематчевой пресс-конференции, намекая на ошибку защитников, которые позволили забежать в штрафную Сане и сверхмощно пробить по воротам. Второй мяч украинец пропустил, как известно, с пенальти. Харри Кейн развел мяч и Лунина по углам, несмотря на подсказки от Рюдигера, которые помогли Андрею парировать удар Ковачича. В общем – посредственный перформенс от украинца, от которого фанаты Реала в ЛЧ привыкли видеть феерию.