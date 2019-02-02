Барселона добыла ничью против Валенсии благодаря дублю Месси – каталонцы прервали победную серию

Лео Месси спас Барселону от поражения Валенсии в родных стенах в матче 22-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании 2018/2019, 22-й тур

Барселона – Валенсия – 2:2

Голы: Месси, 40 (пен), 64 – Гамейро, 24, Парехо, 32 (пен)

Валенсия не собиралась отсиживаться на "Камп Ноу", начав создавать момента сразу со свистком. На 2-й минуте контратака гостей завершилась не слишком точным ударом Парехи метров с 23-х, но через минуту выстрел Даниэля с линии штрафной Тер Штегену пришлось парировать перед собой. На добивании сыграл Черышев, однако россиянин каким-то чудом умудрился попасть в штангу.

Барселона также работала впереди. На 10-й минуте Семеду ворвался в штрафную и мощно пробил, попав в руки Паулисте. Арбитр не поставил пенальти, а удары Месси с дистанции и со штрафного были неточными или слабыми. Кроме того, несколько раз мяч мог залететь за шиворот Нето, но голкипер "летучих мышей" действовал внимательно. В конце концов, такая расхлябанность каталонцев была наказана на 24-й минуте, когда Родриго Морено разогнал контратаку по центру и отдал в штрафную на Гамейро. Кевин сразу же пробил в дальний угол – 0:1. Правда, перед контратакой был фол против Видаля, но арбитр его проигнорировал.

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Не успела Барселона прийти в себя, как пропустила второй гол. На 28-й минуте грубо столкнулись Пике и Гамейро (Кевин, в конц концов, пошел на замену), покинув поле. За время отсутствия Жерара на этой позиции при смещениях играл Серхи Роберто – и именно он при попытке не дать Вассу замкнуть прострел Черышева завалил его на газон. В собственной штрафной. Ундиано Мальенко поставил пенальти, а Парехо его уверенно реализовал – 0:2.

Впрочем, через несколько атак Барселона отквитала этот мяч, заработав свой пенальти после грубого фола Латорре против Семеду. Месси елегентно забил с "точки" – 1:1. На 43-й же "блаугранас" могли сравнять счет, однако Серхи Роберто с левого края штрафной попал в штангу, а добивание Месси было слабым. На 45-й Лео снова потеряет шанс, пробив над воротами метров с восьми.

На старте второго тайма Барселона захватила контроль над мячом и устроила настоящую осаду ворот Валенсии. Нето пришлось вытащить мощные дальние удары Месси и Аленьи на 46-й и 52-й минутах соответственно, а на 54-й не мог помочь уже и он – "летучих мышей" спасла штанга, в которую попал мяч после прострела Серхи Роберто. До 60-й минуты гости не выходили из своей штрафной, но держались – а потом ещё и провели две атаки, в которых могли забить третий гол.

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В обоих случаях приняли участие Морено и Черышев: первый на 60-й минуте красиво прошёл Вермалена и выскочил один на один с Тер Штегеном – немец спас Барсу, а добивание Черышева с дистанции принял на себя Альба. На 63-й же Денис мог оформить ассист после прострела с левого фланга на дальнюю штангу, но Морено с близкого расстояния умудрился пробить выше ворот. Через минуту Барса наказала Валенсию за расточительность: Лионель Месси принял передачу пяткой от Видаля и закрутил мяч метров с 20-ти в левый угол – 2:2.

Казалось, что теперь Валенсии не уйти от поражения, но неожиданно Барса остановилась. Возможно, дала о себе знать жесткая игра: над бедром Месси колдовали врачи, а у Пике начала идти кровь со лба после одного из столкновений. Так или иначе, но Валенсия еще и забрала концовку встречи, имея шанс забить после дальних ударов Родриго и Санти Мины – увы для гостей, все они шли по центру и не были очень сильными для Тер Штегена. Барселона пыталась организовать финальный штурм, однако особенно остро у ворот Нето уже не было.

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Финальный свисток зафиксировал боевую ничью на "Камп Ноу". Барселона осталась на первой позиции, имея в активе 50 очков, но Атлетико завтра может приблизиться к каталонцев на расстояние в одну победу. Валенсия набрала 30 зачётных баллов, поднявшись на седьмую строчку в турнирной таблице.