Голкипер Реала Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина после игры с Баварией (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Украинский голкипер вышел в стартовом составе на матч против мюнхенцев. Андрей Лунин пропустил два гола – от Лероя Сане и с пенальти, который реализовал Кейн. Тибо Куртуа считает, что у украинца было мало шансов предотвратить забить вингеру Баварии, поскольку Сане пробил мощно.

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"Этот мяч было очень трудно остановить", – цитирует Тибо Куртуа Defensa central.

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Напомним, что в итоге Реал и Бавария сыграли вничью 2:2. Судьба путевки в финал Лиги чемпионов решится в Мадриде 8 мая.

Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл за "сливочных" в 29 матчах во всех турнирах. В 12 играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

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