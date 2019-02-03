Головні новини футболу 2 лютого: Барселона, Ювентус і Баварія несподівано втратили очки, Зозуля та Кравець забили

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 лютого.

Наші за кордоном

Артем Кравець забив дебютний гол у сезоні Суперліги за Кайсеріспор. Форвард зупинив одного з лідерів чемпіонату Туреччини, а його команда розписала 4-ту поспіль нічию. Цим успіхи українців у Суперлізі не обмежилися. Сергій Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу.

Роман Зозуля оформив дубль за Альбасете в Сегунді та повернув команду в боротьбу за вихід у Прімеру. Інший екс-нападник збірної України Марко Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Зіру та очолив таблицю бомбардирів у Азербайджані.

Нинішні лідери збірної також змусили про себе говорити. Руслан Маліновський виконав два асисти в матчі чемпіонату Бельгії за Генк – це принесло команді 3 очки. Євген Коноплянка відіграв черговий поєдинок у складі Шальке. Без особливого успіху – команда українця програла та пропустила Борусію М на друге місце Бундесліги.

Європа

Барселона перервала свою переможну серію в Прімері. Каталонці здобули нічию проти Валенсії тільки завдяки дублю Мессі. Ліонель – третій футболіст в історії Ла Ліги, який реалізував 50 пенальті. Однак аргентинський геній може пропустити матч з Реалом через травму. Барселона вдома пропустила 15 м'ячів за 12 ігор чемпіонату – найгірший результат клубу за 16 років.

У Німеччині спіткнулися два гранди. Дортмундська Борусія розписала нічию з суперником Шахтаря Айнтрахтом: прототип матчів з "гірниками", карате-гол і підозра на травму феноменального суперника України. Баварія поступилася Байєру, втратила переможну серію та поточне друге місце. Класні голи Леверкузена збільшили відрив мюнхенців від лідера.

Забуксував і Ювентус. Дубль Кріштіану Роналду не забезпечив туринцям перемогу над Пармою – феєричний порятунок андердога на 3:3. Наполі тим часом розгромив Сампдорію та зменшив відставання в Серії А. Тоттенхем дотиснув Ньюкасл і вийшов на другу сходинку в АПЛ. Челсі також прокинувся: Ігуаїн і Азар забили по два голи у ворота Хаддерсфілда.

Україна

Динамо у контрольному матчі розгромило софійський ЦСКА. Беньямін Вербіч записав собі в актив гол і асист, а Олександр Андрієвський класно пробив зі штрафного – відеоогляд матчу.

Олександрія в драматичному матчі вирвала перемогу у Вардара. Карпати завдяки голу Шведа обіграли серський Напредак. Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом, а також віддала в оренду в Слован нападника Рафаеля Да Сілву.