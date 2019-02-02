Боруссия М обыграла Шальке Коноплянки и вышла на второе место Бундеслиги

Шальке встречался с Боруссией М в 20 туре немецкой Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 20 тур

Шальке – Боруссия М – 0:1

Гол: Крамер, 85

Удаление: Нюбель, 59

Шальке в последних турах улучшил свое положение в турнирной таблице – три матча без поражений позволили оторваться от зоны вылета на 8 очков. Неделю назад "кнаппен" расписали ничью с Гертой, а Евгений Коноплянка тогда забил дебютный гол в сезоне. В Берлине Шальке катастрофически пополнил свой лазарет – самые большие проблемы в атаке. Шепф, Скжибски, Эмболо, Бургшталлер и Харит травмированы, поэтому повторное появление Коно в старте совсем не удивило. Доменико Тедеско включил в заявку даже двух новичков Матондо и Бруму, а в атаке витустил универсального Маккенни.

"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути

Боруссия давно не побеждала в Гельзенкирхене, однако считалась фаворитом встречи. Менхенгладбахцы уверенно идут по дистанции, после зимнего перерыва выиграли два матча без пропущенных мячей, а сегодня вообще могли выйти на второе место – Бавария уступила Байеру. Для этого Боруссии нужно было одолеть Шальке. У Дитера Хеккинга проблем с составом не было.

Матч начался с равной борьбы. Мяч больше времени проводил на половине поля гостей, но Шальке ничего осмысленного создать не мог – Гладбах контролировал сферу. Шальке угрожал усилиями лучшего игрока команды в этом сезоне Даниэля Калиджури. Правый фулбек нанес первый удар во встрече (мимо), а также после своих перехватов простреливал в штрафную – партнеры не отзывались.

"Жеребцы" ответили значительно острее. Ларс Штиндль вышел на оперативный простор и выстрелил по воротам Нюбеля – мяч сверху облизал перекладину. Вскоре на удар вывели Дениса Закарию, который выиграл позицию у Коноплянки, но пробить голкипера Шальке не сумел. Евгений реабилитировался в чужих владениях, вырезав хорошую подачу на Марка Ута – тот головой не попал в цель.

Впоследствии игра снова успокоилась. Боруссия пыталась комбинировать, а Шальке занял позиционную оборону с надеждами на контратаки. Гладбах рискованными пасами регулярно давал хозяевам шансы на быстрые выпады, но они не могли этим воспользоваться. Один из самых перспективных завершился плохим фирменным ударом Коноплянки – соперники заблокировали.

В конце первого тайма гости неожиданно перестали успевать за Шальке, в результате чего гельзенкирхенцы получили опасные стандарты. Благодаря подачам все того же Калиджури со стандартов "кнаппен" перехватили инициативу и обошли оппонента по ударам (7 против 4). Даниэль едва сам не забил прямым ударом со штрафного, однако мяч просвистел рядом с "девяткой".

Второй тайм стал логическим продолжением первого – команды обменивались полумоментами. Нюбель плохим пасом подарил мяч перед своими воротами Закарии, но Денис плохо распорядился возможностью, пробив в голкипера. Через несколько минут уже Алассан Плеа послал мяч по центру ворот Шальке.

На противоположном конце поля атаки шли в основном через фланг Коноплянки. Сначала Евгений не нашел ничего лучшего, как неточно ударить в ближний угол вражеской рамки, а затем его прострел футболисты Боруссии перевели на угловой. Однако вскоре Коно ушел с поля.

Ключевой момент во встрече случился на 59-й минуте, когда гости организовали реактивный выпад. Торган Азар откликнулся на передачу из глубины и опередил на мяче Александра Нюбеля. Голкипер Шальке выбежал на перехват, но не успел и врезался в бельгийца – арбитр оценил это фолом последней надежды, ведь лидер Боруссии выходил бы на пустые ворота. Красная карточка для Нюбеля и опасный штрафной (Азар его пробил ужасно).

Доменико Тедеско должен был снять одного из полевых футболистов, чтобы выпустить второго голкипера. Жертвой обстоятельств стал Евгений Коноплянка – на 61-й минуте украинец уступил место Ральфу Ферманну.

После этого Боруссия зажала "кнаппен" в их владениях, а Ферманну пришлось раз за разом спасать Шальке. Удар Азара, мощный выстрел Штиндля со штрафного – Ральф это нейтрализовал. В атаке Гельзенкирхена стало совсем грустно, однако тренерский штаб решил дать игровое время 18-летнему новичку Рабби Матондо. Не помогло – Шальке даже не приблизился к голу.

А Боруссия на 85-й минуте дожала команду Коноплянки. Сыграли замены Дитера Хеккинга и гениальность Азара. Активные действия Торгана не прошли зря – с его передачи победный гол забил Кристоф Крамер. Классный мощный удар форварда в верхний угол ворот Шальке стал результативным. Мяч немного подправила рука Флориана Нойхауса, но арбитр справедливо засчитал гол.

В компенсированное время Гладбах довершил дело: еще один ассист Азара и гол Нойхауса. 0:2 – Боруссия опять не пропустила в 2019-м и в третий раз подряд победила. "Жеребцы" вышли на второе место в турнирной таблице Бундеслиги (42 очка), опередив Баварию по разнице голов, а Шальке остался 12-м (22 пункта).

Айнтрахт – Боруссия Д: прототип матчей с Шахтером, каратэ-гол и подозрение на травму феноменального соперника Украины

Интересные факты

– Александр Нюбель стал первым голкипером в Бундеслиге за более чем 2 года, который получил красную карточку.

– Торган Азар принял непосредственное участие в 17 голах БМ в текущем чемпионате.

– Боруссия М оформила 10-й "сухой" матч – лучший результат в этом сезоне немецкой элиты.

– Янн Зоммер сыграл 150-й матч в Бундеслиге.