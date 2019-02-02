toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Динамо – ЦСКА София – 3:0 – видео голов и обзор матча

21:35 223 Читати українською
Динамо – ЦСКА София – 3:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – ЦСКА: видео голов и обзор матча / Динамо

Динамо в первом матче на втором зимнем сборе в Марбелье переиграло софийский ЦСКА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – ЦСКА София.

Товарищеский матч

Динамо – ЦСКА – 3:0

Голы: Цыганков, 3, Вербич, 36, Андриевский, 90

Динамо в контрольном матче разобралось с софийским ЦСКА

Старт матча себе в актив записали киевляне – уже на 3-й минуте Виктор Цыганков после паса пяткой от Вербича вывел свою команду вперед. Впрочем, быстрый гол не уменьшил пыла киевлян, и еще до перерыва уже сам Вербич удвоил преимущество "бело-синих".

Во втором тайме Динамо продолжило контролировать игру и создало несколько опасных моментов, но третий гол сумел забить лишь в конце поединка. Андриевский классно пробил штрафной и поставил точку в противостоянии.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - ЦСКА София: Суббота 02 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 0
ЦСКА София
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - ЦСКА София Видеоновости ЦСКА София ЦСКА София
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
34
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук