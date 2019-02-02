Динамо – ЦСКА София – 3:0 – видео голов и обзор матча

Динамо в первом матче на втором зимнем сборе в Марбелье переиграло софийский ЦСКА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – ЦСКА София.

Товарищеский матч

Динамо – ЦСКА – 3:0

Голы: Цыганков, 3, Вербич, 36, Андриевский, 90

Динамо в контрольном матче разобралось с софийским ЦСКА

Старт матча себе в актив записали киевляне – уже на 3-й минуте Виктор Цыганков после паса пяткой от Вербича вывел свою команду вперед. Впрочем, быстрый гол не уменьшил пыла киевлян, и еще до перерыва уже сам Вербич удвоил преимущество "бело-синих".

Во втором тайме Динамо продолжило контролировать игру и создало несколько опасных моментов, но третий гол сумел забить лишь в конце поединка. Андриевский классно пробил штрафной и поставил точку в противостоянии.