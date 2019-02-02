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Карпаты благодаря голу Шведа обыграли серский Напредак

19:10 107 Читати українською
Карпаты благодаря голу Шведа обыграли серский Напредак
Марьян Швед / Фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты одержали минимальную победу в товарищеском поединке.

Товарищеский матч

Карпаты – Напредак – 1:0

Гол: Швед

Заря в контрольном матче расписала голевую ничью с польским Пястом

Карпаты: Пеньков, Сандохадзе, Гуйе, Мегремич, Бусько, Хонглf, Кльоц, Слива, Варгас, Мякушко, Дебелко.

В первом тайме львовяне владели инициативой и имели несколько неплохих моментов для открытия счета. Сначала Мякушко вышел один на один с голкипером, но буквально на мгновение не успел к мячу. Вскоре уже Варгас с фланга удобно навесил на голову Дебелко, но мяч после удара Романа немного разминулся с воротами.

Сербы также имели несколько моментов, но в одном из эпизодов Герман Пеньков выиграл свою дуэль у соперника, а во втором Ади Мегремич не позволил оппоненту пробить из удобной позиции. Поэтому на перерыв команды ушли с нулями.

А вот второй тайм был полностью за Карпатами, которые и забили единственный гол в матче. Марьян Швед, вышедший на замену в перерыве, получил мяч недалеко от штрафной зоны, немного сместился и в своем стиле зарядил мяч без шансов для вратаря.

Товарищеские матчи

Карпаты - Напредак: Суббота 02 февраля 2019

Карпаты
Матч окончен
1 : 0
Напредак
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