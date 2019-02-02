Нападающий Зари Рафаэль да Силва официально перешел в Слован на правах аренды

Форвард Зари Рафаэль Да Силва продолжит карьеру в чемпионате Словакии.
Луганская Заря отдала бразильского форварда Рафаэля Да Силву в аренду в братиславский Слован, об этом сообщил официальный сайт луганцев.
Сроки арендного соглашения не разглашаются, однако отмечается, что у клуба из Словакии будет право выкупа футболиста по окончании срока аренды.
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Напомним, 23-летний форвард перешел в Зарю летом 2018 года на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету нападающего 15 матчей за украинскую команду во всех турнирах, где футболист забил 4 гола.
Следует заметить, что Слован является лидером чемпионата Словакии, команда опережает ближайшего конкурента на 8 очков.
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