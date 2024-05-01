Украинский вратарь Андрей Лунин поделился впечатлениями от первого противостояния с мюнхенцами в рамках ЛЧ.

Накануне Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мюнхене разошелся миром с Баварией (2:2). Гостям удалось спасти ничью благодаря пенальти за 7 минут до завершения игры.

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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин после завершения матча поделился эмоциями от поединка. "Осталась лишь одна домашняя игра, вперед!" – написал вратарь на своей странице в социальной сети Instagram:

Напомним, ответный матч с Баварией состоится через неделю, 8 мая, в 22:00.

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