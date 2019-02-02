Кравец забил дебютный гол в сезоне Суперлиги за Кайсериспор – украинец остановил одного из лидеров

Форвард Кайсериспора Артем Кравец открыл счет в матче турецкой Суперлиги против Ени Малатьяспор. Игрок сборной Украины отличился дебютным взятием ворот в чемпионате Турции 2018/19.

Кравец вышел в стартовом составе. Бывший нападающий киевского Динамо на 14-й минуте открыл счет в выездном матче против Ени Малатьяспора, который занимает третье место. Впоследствии претендент на Лигу чемпионов сравнял счет. Отметим, что другой украинский игрок Кайсериспора, 36-летний экс-защитник Шахтера Александр Кучер начал игру в запасе.

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Матч так и завершился со счетом 1:1. На 80-й Кучер вышел вместо Кравца. Малатьяспор остается на 3-м месте (33 очка), но дает шанс Коньяспору Опанасенко опередить себя в случае победы. Кайсериспор, не проигрывающий уже 6 туров подряд, набрал 22 балла и идет 14-м, на 4 очка опережая Ризеспор Морозюка, который расположился в зоне вылета.

Напомним, для 29-летнего нападающего это дебютный гол в Суперлиге 2018/19. В свою очередь в 4-х матчах Кубка Турции Кравец забивал трижды. Отметим, что украинский форвард в матчах чемпионата преимущественно выходит на замену.

Всего в составе Кайсериспора Артем провел 26 игр, в которых 8 раз отличился голами. За национальную сборную Украины экс-динамовец провел 23 матча, забил 9 мячей.

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Artem Kravets ! dk'13



Malatyaspor 0 – 1 Kayserispor



Tim goller • @KramponSport pic.twitter.com/75NGvxOH7c — Krampon Media (@KramponUefaTV) 2 лютого 2019 р.

Смотрите видео гола Артема Кравца в матче Ени Малатьяспор – Кайсериспор