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Малиновский двумя ассистами помог Генку добыть 3 очка, Кортрейк Бацулы вырвал победу у Локерена

2 февраля 23:54 263 Читати українською
Малиновский двумя ассистами помог Генку добыть 3 очка, Кортрейк Бацулы вырвал победу у Локерена
Руслан Малиновский / Фото: ФК Генк

Завершились матчи чемпионата Бельгии с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2018/19, 24-й тур

Кортрейк – Локерен – 2:1

Голы: Авенатти, 44, Стоянович, 90+4 – Сорока, 49

Васланд-Беверен – Генк – 1:2

Голы: Болевич, 12 – Саматов, 60, Посуэло, 83

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Кортрейк Бацулы в родных стенах сумел вырвать победу у Локерена. Украинец провел на поле весь матч. Кортрейк имеет в активе 31 очко и находится на 9 месте в турнирной таблице.

Генк Руслана Малиновского в гостях обыграл Васланд-Беверен. Уступая по ходу поединка, гости сумели добыть три очка. Два ассиста на партнеров отдал именно Руслан Малиновский.

Генк имеет в активе 54 очка и возглавляет турнирную таблицу.

Видео гола Саматы (ассист Малиновского):

Видео гола Посуэло (ассист Малиновского):

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