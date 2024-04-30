Украина

Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко – он выигрывал в составе Динамо Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Легенду Динамо грубо не пустили в УАФ после смены власти – он был одним из главных лиц команды Павелко.

Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров.

Пушича сватают в Фейенорд на замену преемнику Клоппа – у него есть восемь "конкурентов".

Мир

Барселона обошла Жирону, дожав Валенсию в матче с ляпами голкиперов – Левандовски хет-триком приблизился к Довбику.

АПЛ введет "потолок зарплат" – Гвардиола выступил против, клуб звездного украинца воздержался.

Лестер выиграл Чемпионшип – дубль Варди позволил обойти Манчестер Сити в историческом зачете.

Украинцы за рубежом

Лунин или Куртуа: Анчелотти закрыл вопрос вратаря на первый матч полуфинала ЛЧ против Баварии

Миколенко выбыл как минимум на шесть недель.

Не впечатлил Шахтер, нашел жену через трансфер и благодарит травму за европейскую карьеру – все о Малиновском.