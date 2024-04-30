Главные новости 29 апреля: умер Михаил Фоменко, Барселона вышла в ЛЧ, финансовая революция АПЛ, травма Миколенко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 29 апреля.
Украина
Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко – он выигрывал в составе Динамо Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.
Легенду Динамо грубо не пустили в УАФ после смены власти – он был одним из главных лиц команды Павелко.
Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров.
Пушича сватают в Фейенорд на замену преемнику Клоппа – у него есть восемь "конкурентов".
Мир
Барселона обошла Жирону, дожав Валенсию в матче с ляпами голкиперов – Левандовски хет-триком приблизился к Довбику.
АПЛ введет "потолок зарплат" – Гвардиола выступил против, клуб звездного украинца воздержался.
Лестер выиграл Чемпионшип – дубль Варди позволил обойти Манчестер Сити в историческом зачете.
Украинцы за рубежом
Лунин или Куртуа: Анчелотти закрыл вопрос вратаря на первый матч полуфинала ЛЧ против Баварии
Миколенко выбыл как минимум на шесть недель.
Не впечатлил Шахтер, нашел жену через трансфер и благодарит травму за европейскую карьеру – все о Малиновском.