Главные новости футбола 24 января: Динамо впервые проиграло в 2020-м, Заря и Десна усилились легионерами

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 января.

Динамо

Динамо потерпело первое поражение в новом году, уступив на сборах Хайдуку. Провальная игра за Gloria Cup, странные тренерские решения, "выжил" мало кто из киевлян. Решающий гол "бело-синие" пропустили на последних минутах. Впрочем, Алексей Михайличенко доволен выступлением своей команды против хорватов.

В кабинетах Динамо значительно лучше провело день. Столичный клуб подписал новый контракт с Богданом Ледневым и продлил сотрудничество с перспективным голкипером Русланом Нещеретом. Артем Беседин, по предварительной информации, провалил допинг-контроль из-за ошибки врача.

Украина

УПЛ официально утвердила измененный календарь чемпионата Украины. Милевский принял участие в феерии Мариуполя и Динамо Брест, Александрия победила, новички не спасли СК Днепр-1 от поражения: наши клубы провели очередные спарринги.

Манор Соломон получил рецидив травмы и рискует пропустить матчи против Бенфики. Арсенал предлагает Шахтеру свои условия по приобретению Николая Матвиенко – трансфер может стать рекордным для Украины. Наставник "канониров" прокомментировал возможный переход.

Заря подписала очередного легионера, Десна усилилась игроком сборной Эстонии, а СК Днепр-1 попрощался со вторым лучшим бомбардиром в истории клуба. Карпаты объявили об уходе еще одного футболиста, а мэр Львова заверил, что "Карпаты всех нас с вами переживут".

Другие новости

Стартовал новый футбольный уик-энд, который обещает много интересных поединков. Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, а Эрлинг Холанд оформил дубль. Милан с трудом победил Брешию – новый лидер атак "россонери" и Доннарумма принесли важные три очка.

Вест Хэм не будет отпускать Андрея Ярмоленко в январе – причина в его травме. Евгений Селезнев забил в четвертом матче подряд и принес победу Бурсаспору – концовку испортила красная карточка украинца. Зинченко потерпел провал в странном состязании на тренировке Манчестер Сити – партнеры сразу наказали Алекса.