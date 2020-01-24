Милан с трудом победил Брешию – новый лидер атак "россонери" и Доннарумма приносят важные три очка

Милан минимально одолел аутсайдера Серии А Брешию в рамках 21-го тура чемпионата Италии (1:0). Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Первый тайм начался с атак Милана, однако Брешия не только справлялась с этим, но и организовывала контрвыпады. Именно из-за одной из таких быстрых атак получил желтую карточку экс-одноклубник Малиновского Кьяер уже на 2 минуте. А вот все давление "россонери" сводился к попыткам найти Ибрагимовича в штрафной и жалобам на возможные фолы соперника. Златан имел супершанс в конце первого тайма, однако не попал в ворота с нескольких метров. Брешия имела не менее острый момент, удар Айе перевел в стойку Доннарумма.

Во второй половине Брешия захватила инициативу и имела несколько классных возможностей, однако Доннарумма совершил несколько роскошных сэйвов после ударов Бизоли и Торрегроссы, а гол Тонали отменили из-за офсайда. А Милан в одной из малочисленных атак таки вышел вперед в счете: после прострела Ибрагимовича и суеты у вратарской первым среагировал Ребич, который добил мяч в ворота. Брешия могла быстро отыграться, однако Доннарумма снова удержал ворота сухими после удара Ндоя. "Россонери" имели еще два супершанса, однако гол Кастильехо отменили из-за офсайда Златана (швед отдал пас пяткой), а удар Тео Эрнандеса приняла на себя перекладина.

Таким образом, Милан набрал 31 очко и поднялся на 6 место, Брешия с 15 пунктами осталасься девятнадцатой.

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