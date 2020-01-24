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Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль

24 января 23:25 109 Читати українською
Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль
Борусія Д – Кельн – 5:1

Премьерный матч 19-го тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Кёльном завершился сокрушительным поражением "козлов".

1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд

Боруссия открыла счёт в первой же атаке: Ройс отдал передачу на правый фланг Санчо, а Джейдон с края штрафной прострелил на 11-метровую отметку – Геррейро замкнул точным ударом. На тот момент прошло всего 53 секунды игры.

Уже на 12-й минуте дортмундцы могли удвоить своё преимущество, заработав пенальти после фола Борнаува, но после вмешательства VAR арбитр назначил штрафной. Ройс прямым ударом с него метил в девятку, Хорн перевёл мяч на угловой, а Хуммельс замкнул подачу с него – перекладина спасла Кёльн! Впрочем, долго гости не продержались. На 29-й минуте Ройс, избежав офсайда, принял лонгбол от Хуммельса, вышел один-на-один с голкипером и пробил мимо него в ближний угол – 2:0!

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До перерыва счёт не менялся, а сразу после него Боруссия довела дело до разгрома. На 48-й минуте красивая комбинативная атака "шмелей" завершилась передачей Ройса на правый край штрафной с последующим мощным выстрелом Санчо – 3:0! Впрочем, в дальнейшем хозяева так сильно увлеклись попыткой забить максимально эффектно, что даже пропустили на 65-й минуте в результате заброса Эхизибу на левую половину штрафной, откуда Ут нанёс удар в дальний нижний угол.

Люсьен Фавр сразуже бросил в бой Холанда, а его партнёры забрали мяч под свой контроль, начав обстрел ворот "козлов". Упустив несколько шикарных возможностей для четвёртого взятия ворот, дортмундцы прошили Хорна на 75-й минуте – голкипер гостей отбил несколько выстрелов, но Холанд подловил его на добивании. На 87-й же минуте Боруссия добила Кёльн усилиями всё того же Холанда – Эрлинг получил передачу на ход от Дауда, обошел Хорна и пробил в пустые ворота с крайне острого угла. 5:1! Этот гол стал последним во встрече.

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Таким образом, Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кёльн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.

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