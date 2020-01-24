Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль

Премьерный матч 19-го тура Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Кёльном завершился сокрушительным поражением "козлов".

Боруссия открыла счёт в первой же атаке: Ройс отдал передачу на правый фланг Санчо, а Джейдон с края штрафной прострелил на 11-метровую отметку – Геррейро замкнул точным ударом. На тот момент прошло всего 53 секунды игры.

Уже на 12-й минуте дортмундцы могли удвоить своё преимущество, заработав пенальти после фола Борнаува, но после вмешательства VAR арбитр назначил штрафной. Ройс прямым ударом с него метил в девятку, Хорн перевёл мяч на угловой, а Хуммельс замкнул подачу с него – перекладина спасла Кёльн! Впрочем, долго гости не продержались. На 29-й минуте Ройс, избежав офсайда, принял лонгбол от Хуммельса, вышел один-на-один с голкипером и пробил мимо него в ближний угол – 2:0!

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До перерыва счёт не менялся, а сразу после него Боруссия довела дело до разгрома. На 48-й минуте красивая комбинативная атака "шмелей" завершилась передачей Ройса на правый край штрафной с последующим мощным выстрелом Санчо – 3:0! Впрочем, в дальнейшем хозяева так сильно увлеклись попыткой забить максимально эффектно, что даже пропустили на 65-й минуте в результате заброса Эхизибу на левую половину штрафной, откуда Ут нанёс удар в дальний нижний угол.

Люсьен Фавр сразуже бросил в бой Холанда, а его партнёры забрали мяч под свой контроль, начав обстрел ворот "козлов". Упустив несколько шикарных возможностей для четвёртого взятия ворот, дортмундцы прошили Хорна на 75-й минуте – голкипер гостей отбил несколько выстрелов, но Холанд подловил его на добивании. На 87-й же минуте Боруссия добила Кёльн усилиями всё того же Холанда – Эрлинг получил передачу на ход от Дауда, обошел Хорна и пробил в пустые ворота с крайне острого угла. 5:1! Этот гол стал последним во встрече.

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Таким образом, Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кёльн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.

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