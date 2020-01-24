Михайличенко доволен игрой против Хайдука, несмотря на первое поражение Динамо на сборах

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко подытожил выступление своих подопечных в спарринге против Хайдука (0:1).

"Конечно же, хотелось бы выиграть в таком небольшом турнире, но не хватило десятка секунд. Но это не главное, потому что мы провели хороший спарринг с хорошим оппонентом. Они немного опережают нас в подготовке ко второй части сезона. 2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же после вчерашней игры провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны Хайдука, хорошая борьба.

Динамо – Хайдук – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мне кажется, что все благодаря работе прошло на довольно-таки хорошем уровне. Несмотря на то, что у нас появился в середине поля Забарный, мы его попробовали там, есть и другие перестановки. Но на этом сборе сейчас главная задача–- наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины.

Не всё сегодня, конечно же, получалось, потому что мы играли на фоне усталости, мы специально не готовились к этому матчу. Конечно же, было заметно, что игроки Хайдука сейчас готовы немного лучше, чем мы, но и в связи с тем, что мы еще вчера проводили игру, они были немного быстрее. Поэтому нам было труднее организовываться и реализовать себя в атаке. Хотя, конечно же, несмотря на это, моменты и предпосылки были хорошие, но мы их не реализовали. Завтра будет работа. Опять будем работать", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Отметим, что до встречи с Хайдуком динамовцы одержали две победы и одну ничью на зимних сборах. Свой следующий матч команда Михайличенко проведет с Динамо Брест в понедельник, 27 января.

Динамо проиграло Хайдуку матч за Gloria Cup – худшее выступление, нереализованный пенальти, отмененный гол