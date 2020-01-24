Заря подписала очередного легионера

Луганская Заря продолжает активную работу на трансферном рынке.

Очередным зимним новичком команды стал хорват Михайло Перович, информирует официальный сайт луганчан.

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Контракт нападающего рассчитан на 2,5 года. Интересно, что Перович до этого выступал за Будучность (14 голов в 52 матчах) и противостоял луганчанам во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Именно 23-летний форвард стал автором единственного гола в ворота Зари. Transfermarkt оценивает хорвата в 300 тысяч евро.

Напомним, в январе Заря уже успела подписать латыша Андреаса Циганикса и хорвата Ловро Цвека.

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