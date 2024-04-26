Гудмундссон в январе 2022-го перешел из АЗ в Дженоа. Генуэзцы тогда были в кризисе – Андрея Шевченко как раз уволили из команды после двух неудачных месяцев на тренерском мостике.

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У Альберта возник вариант с Дженоа в последний день трансферного окна, когда оставалось лишь полгода контракта с АЗ. Поэтому решение пришлось принимать в цейтноте.

"У меня не было времени изучить что-то о клубе или тренере. Самолет вылетал через час. Я быстро загуглил и сказал "Да по**й, погнали", – признался Альберт в интервью The Telegraph.

Гудмундссон опустился с Дженоа в Серию В, но сразу вернулся в элиту. Этот сезон стал прорывным для исландца – 13 голов и 3 ассиста в чемпионате. Он забивал сборной Украины в отборе на Евро-2024. На него претендуют Тоттенхэм и Интер.

"Я всегда имел необходимые качества: реализация, хороший последний пас, отличные стандарты. Наконец-то это все окупилось. Не знаю, почему именно сейчас. Возможно, повзрослел и лучше узнал лигу", – добавляет Гудмундссон.