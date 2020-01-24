УПЛ официально утвердила измененный календарь чемпионата Украины

УПЛ официально объявила об изменении календаря элитного дивизиона чемпионата Украины в сезоне 2019/20.

Клубы Премьер-лиги прислушались к пожеланиям Андрея Шевченко раньше завершить сезон 2019/20. С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к Евро-2020 общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердило изменения в календаре на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Окончательное решение об изменении календаря должен утвердить Исполком УАФ. По неофициальной информации, Динамо, Заря и Мариуполь остались недовольными результатами голосования об изменении календаря.

Пока что предлагаемый календарь весенней части сезона 2019/20 годов выглядит так:

– 21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020 г.;

– 22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020 г.;

– 1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020 г.;

– 23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020 г.;

– туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020 г. соответственно;

– 1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020 г.;

– туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020 г. соответственно;

– 31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020 г.;

– 32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020 г.;

– матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы состоятся 20.05 и 24.05.2020 г. соответственно.

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