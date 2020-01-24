Матвиенко в Арсенал: "канониры" предлагают Шахтеру свои условия – трансфер может стать рекордным для Украины

У защитника Шахтера Николая Матвиенко есть шанс стать игроком Арсенала уже в ближайшие дни.
Напомним, вчера появилась информация о желании Шахтера получить за Матвиенко 35 млн евро. Лондонский Арсенал готов выплатить чуть меньшую сумму, но предлагает собственную схему потенциальной сделки.
"Канониры" не готовы сейчас заплатить Шахтеру такую сумму, но планируют взять 23-летнего Матвиенко в аренду с обязательным выкупом летом. В таком случае "горняки" сейчас могут получить 4,5 млн фунтов за аренду защитника до конца текущего сезона, а летом копилка донецкого клуба пополнится еще на 22 млн фунтов, сообщает Команда №1 со ссылкой на собственные источники.
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Таким образом, общая сумма трансфера может составить 26,5 млн фунтов – примерно 30 млн евро. Если переход состоится, то Матвиенко станет вторым самым дорогим украинцем в истории – больше платили только за Андрея Шевченко. В 2006 году Челси выложил Милану за форварда сборной Украины около 43 млн евро. А вот если учитывать только отечественный чемпионат, то Николай может стать рекордсменом среди украинцев.
Контракт Матвиенко с Шахтером истекает летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл за донецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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