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Матвиенко в Арсенал: "канониры" предлагают Шахтеру свои условия – трансфер может стать рекордным для Украины

09:20 78 Читати українською
Матвиенко в Арсенал: "канониры" предлагают Шахтеру свои условия – трансфер может стать рекордным для Украины
Николай Матвиенко / ФК Шахтар

У защитника Шахтера Николая Матвиенко есть шанс стать игроком Арсенала уже в ближайшие дни.

Напомним, вчера появилась информация о желании Шахтера получить за Матвиенко 35 млн евро. Лондонский Арсенал готов выплатить чуть меньшую сумму, но предлагает собственную схему потенциальной сделки.

"Канониры" не готовы сейчас заплатить Шахтеру такую ​​сумму, но планируют взять 23-летнего Матвиенко в аренду с обязательным выкупом летом. В таком случае "горняки" сейчас могут получить 4,5 млн фунтов за аренду защитника до конца текущего сезона, а летом копилка донецкого клуба пополнится еще на 22 млн фунтов, сообщает Команда №1 со ссылкой на собственные источники.

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Таким образом, общая сумма трансфера может составить 26,5 млн фунтов – примерно 30 млн евро. Если переход состоится, то Матвиенко станет вторым самым дорогим украинцем в истории – больше платили только за Андрея Шевченко. В 2006 году Челси выложил Милану за форварда сборной Украины около 43 млн евро. А вот если учитывать только отечественный чемпионат, то Николай может стать рекордсменом среди украинцев.

Контракт Матвиенко с Шахтером истекает летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл за донецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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