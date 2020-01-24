Карпаты объявили об уходе Грися

Нападающий Максим Грисьо стал очередным игроком, который покинул Карпаты в зимнее трансферное окно.

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный Instagram Карпат.

Санжар: Не в моей компетенции давать оценку работе руководства Карпат

Грисьо дебютировал за основу Карпат в июле 2016 года, всего на его счету 2 гола в 28 матчах УПЛ за "львов". Текущий сезон сложился для 23-летнего форварда крайне неудачно. Он не сыграл ни одной минуты за главную команду клуба, ограничившись выступлениями в составе дубля.

Напомним, в январе состав Карпат покинули Вакуленко, Ковтун, Кучер, Вербный, Гуцуляк, Ди Франко, Понде и Пидкивка.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє