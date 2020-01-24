СК Днепр-1 попрощался со вторым лучшим бомбардиром в истории клуба

Нападающий СК Днепр-1 Станислав Кулиш покинул клуб и может продолжить карьеру в Первой лиге.

СК Днепр-1 объявил об уходе Станислава Кулиша, который был вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, уступая только Игорю Когуту. 30-летний нападающий сыграл за днепровцев 42 матча во всех турнирах и забил 24 гола, информирует официальный сайт клуба.

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Следующим клубом Кулиша может стать Волынь, которая занимает 2 место в Первой лиге и борется за путевку в УПЛ. Нападающий уже тренируется с луцкой командой, которая на днях вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона, сообщает Footboom.

К слову, СК Днепр-1 ушел на зимний перерыв на 8 месте. Первый официальный матч 2020 года команда Дмитрия Михайленко проведет 22 февраля против Карпат.

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