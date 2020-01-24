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Динамо продлило контракт с Нещеретом

17:30 50 Читати українською
Динамо продлило контракт с Нещеретом
Руслан Нещерет / Сайт Динамо

Вслед за Богданом Ледневым Динамо подписало новое соглашение с голкипером Русланом Нещеретом.

Контракт молодого голкипера рассчитан на 5 лет, информирует официальный сайт киевского клуба.

Динамо – Хайдук: онлайн-трансляция матча

Пока Нещерет не провёл ни одного матча за основную команду Динамо, однако в текущем сезоне уже 5 раз попадал в заявку киевлян на игры чемпионата и Кубка Украины. Также 18-летний вратарь сыграл 7 матчей за команду U-19 и два поединка за U-21.

К слову, тренерский штаб Динамо взял Нещерета на зимние сборы в Турции. Юный голкипер провел 45 минут в спарринге против Вардара (4: 0) и сохранил свои ворота "сухими".

Шахтер обошел Динамо и стал лучшим украинским клубом в рейтинге IFFHS – киевляне серьезно опустились

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Динамо – Хайдук: онлайн-трансляция матча
17:05
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Руслан Нещерет Руслан Нещерет Динамо Киев Динамо Киев
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