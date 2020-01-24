Динамо продлило контракт с Нещеретом

Украина — 15:57 400
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Леднев подписал новый контракт с Динамо
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"Хочу пригласить тех игроков, которые смогут усилить Арсенал": Артета – о переговорах с Шахтером по МатвиенкоАнглия — 15:04 483
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УПЛ официально утвердила измененный календарь чемпионата УкраиныУкраина — 13:58 381
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Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана ДинамоОвертайм — 12:00 738
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