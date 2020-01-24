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Зинченко потерпел провал в странном состязании на тренировке Манчестер Сити – партнеры сразу наказали украинца

19:03 285 Читати українською
Зинченко потерпел провал в странном состязании на тренировке Манчестер Сити – партнеры сразу наказали украинца
Александр Зинченко / Getty Images

Игроки Манчестер Сити не устают придумывать разнообразные развлечения во время командных тренировок.

Одним из главных героев очередной забавы "горожан" стал Александр Зинченко.

Эдерсон на тренировке закрутил мяч в ворота роскошным ударом из-за лицевой линии

Украинец не смог вовремя справиться с упражнением, цель которого осталась загадкой даже для официального Твиттера клуба. Зинченко прибежал последним к группе игроков и сразу получил наказание. Одноклубники щедро наградили его пинками во время прохода импровизированным живым коридором.

Напомним, свой следующий матч Манчестер Сити проведет 26 января – 1/16 финала Кубка Англии против Фулхэма.

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Англия Видеоновости Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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