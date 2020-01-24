Зинченко потерпел провал в странном состязании на тренировке Манчестер Сити – партнеры сразу наказали украинца

Игроки Манчестер Сити не устают придумывать разнообразные развлечения во время командных тренировок.

Одним из главных героев очередной забавы "горожан" стал Александр Зинченко.

Эдерсон на тренировке закрутил мяч в ворота роскошным ударом из-за лицевой линии

Украинец не смог вовремя справиться с упражнением, цель которого осталась загадкой даже для официального Твиттера клуба. Зинченко прибежал последним к группе игроков и сразу получил наказание. Одноклубники щедро наградили его пинками во время прохода импровизированным живым коридором.

Напомним, свой следующий матч Манчестер Сити проведет 26 января – 1/16 финала Кубка Англии против Фулхэма.

"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції