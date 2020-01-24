Милевский принял участие в феерии Мариуполя и Динамо Б, новички не спасли СК Днепр-1 от поражения: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы сыграли очередные контрольные матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Товарищеские матчи

Мариуполь – Динамо Брест – 2:2

Голы: Кулаков, 21 Библик, 57 – Милевский, 41, Кривец, 49

Александрия – Македония ГП – 5:0

Голы: Вантух, 13 Грицук, 55 (пен.), Шастал, 69, 86, Безбородко, 90+2 (пен.)

СК Днепр-1 – ТСК Бачка-Топола – 0:1

Гол: Силаджи, 42

Первыми начали Маируполь и Динамо Брест, которые устроили зрелищную перестрелку. Азовцы вышли вперед благодаря точному удару Кулакова, однако под занавес первого тайма Артем Милевский сравнял счет, замкнув передачу Гордейчука с фланга. Второй тайм начался для подопечных Александра Бабича не слишком удачно – Кривец добил мяч в сетку после сейва Гальчука. Впрочем, чемпионы Беларуси не удержали свое преимущество. Арендованный из Шахтера Станислав Библик голом доказал, что может стать основным форвардом Мариуполя во второй части сезона. Также отметим выход Евгения Хачериди в основе брестского Динамо – центрбек в течение 2019 года не сыграл ни одного официального матча, однако ситуация может измениться к лучшему в новой команде.

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Александрия "размялась" на Македонии Гьорче Петров. Счет открыл Роман Вантух (также арендованный игрок, но с Динамо), а после перерыва Грицук, Безбородко и Шастал (дубль) добили соперника. 5:0 – парни Шарана одержали третью победу в трех матчах на зимних сборах.

Хуже всех пятница сложилась для СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко пустил в бой многих новичков (Адамюк, Сваток, Ди Франко, Тейлор, Хобленко), однако ни они, ни старожилы команды не смогли забить хотя бы один мяч. Зато у сербского ТСК нашелся свой герой – Владимир Силаджи эффектным ударом с лету пробил Юрчука. Именно этот гол и стал единственным во встрече – 0:1.

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