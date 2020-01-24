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"Хочу пригласить тех игроков, которые смогут усилить Арсенал": Артета – о переговорах с Шахтером по Матвиенко

15:04 156 Читати українською
"Хочу пригласить тех игроков, которые смогут усилить Арсенал": Артета – о переговорах с Шахтером по Матвиенко
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Наставник Арсенала Микель Артета не подтвердил, но и не опроверг интерес "канониров" к защитнику Шахтера и сборной Украины Николаю Матвиенко.

Напомним, вчера появилась информация о желании Шахтера получить за Матвиенко 35 млн евро. Арсенал готов выплатить чуть меньшую сумму и якобы стремится взять украинца в аренду с обязанностью выкупа летом.

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На сегодняшней пресс-конференции перед поединком Кубка Англии против Борнмута Микель Артета отказался комментировать информацию об интересе "канониров" к защитнику Шахтера.

"Сейчас я не хочу обсуждать слухи о наших трансферах. Это внутренние дела Арсенала. Когда у нас появятся свежие новости по этому поводу, вы непременно о них узнаете.

Арсенал действительно имеет определенные проблемы в защите после травмы Чемберса, у нас есть определенный недостаток на этой позиции. Кроме защиты, у нас есть и другие места, которые требуют усиления. Посмотрим, что будет происходить на трансферном рынке. Зимнее окно обычно довольно сложное, поэтому я хочу пригласить только тех игроков, которые действительно смогут усилить Арсенал", – цитирует Артета Football.London.

Контракт Матвиенко с Шахтером истекает летом 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл за донецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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