Селезнев забил в четвертом матче подряд и принес победу Бурсаспору – концовку испортила красная карточка украинца

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев показывает феноменальную результативность в последних матчах.

Первая лига Турции, 19 тур

Акхисар – Бурсаспор – 0:1

Гол: Селезнев, 57

Удаление: Селезнев, 88

Украинец стал главным героем гостевого поединка против Акхисара (к слову, Селезнев выступал за эту команду в первой части сезона 2018/19). Бурсаспор владел преимуществом на протяжении всего первого тайма, однако забить не сумел. Селезнев исправил ситуацию уже после перерыва.

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На 57-й минуте форвард "зеленых крокодилов" головой замкнул подачу Сердара Озкана с левого фланга. Именно этот мяч и стал единственным во встрече, Акхисар так и не смог ответить на точный удар Селезнева. Украинец продолжил свою забивную серию в чемпионате до четырех матчей – строго по одному голу в каждом туре. Всего в активе нападающего 9 точных ударов и один ассист за Бурсаспор. Правда, в следующем матче Селезнев не сможет продолжить свои бомбардирские подвиги. Под занавес встречи 34-летний форвард получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать до финального свистка.

Победа позволила "зеленым крокодилам" вырваться на вторую строчку турнирной таблицы, которая гарантирует выход в элиту (правда, в Эрзурума есть игра в запасе).

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