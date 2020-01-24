Динамо – Хайдук – 0:1 – видео гола и обзор матча

Киевское Динамо проиграло контрольный матч против Хайдуку на сборах в Турции. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Хайдук.

Киевляне отдали инициативу Хайдуку в дебюте встречи, однако удары соперника не были слишком опасными. На 20-й минуте хорваты получили прекрасную возможность выйти вперед. Шабанов "привез" пенальти, но Бущан исправил ошибку партнера, отразив удар с "точки". Только после этого Динамо провело несколько острых атак, впрочем, тоже не довело их до логического завершения.

Динамо проиграло Хайдуку матч за Gloria Cup – худшее выступление, нереализованный пенальти, отмененный гол

Вторая половина не слишком отличалась по своему рисунку игры. Хайдук имел более акцентированные удары, а Динамо уделяло больше внимания контролю мяча в центре поля. Все решил гол Радича после стандарта на 90-й минуте. Сирота проиграл верх, а Бущан в этот раз не выручил – 0:1.