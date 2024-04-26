Украина

Черноморец объявил о переносе обоих матчей с Шахтером в Киев. Голкипер Байера может променять сборную Украины на Германию. Клубы УПЛ будут премировать арбитров. Рух получил престижную награду от УЕФА.

Лидер Ворсклы попал на радары клуба АПЛ и трех представителей Испании. Появились слухи, что Ракицкий может перейти в клуб, который рискует вылететь из УПЛ. Однако в Металлисте 1925 резко отреагировали на эту информацию.

Наши за границей

Виктор Цыганков доступен до следующего матча Жироны. Виталий Миколенко покидал стадион Ливерпуля в защитном сапоге и рискует пропустить следующую игру Эвертона. Андрей Лунин может сесть в запас Реала посреди полуфинала ЛЧ. Михаил Мудрик может получить нового тренера.

Европа

Барселона официально подтвердила тренера на следующий сезон. Хави решил остаться в родном клубе. Коуч объяснил скандальное решение, а президент Барсы выразил удивление.

Манчестер Сити сокрушил Брайтон и обошел Ливерпуль в таблице АПЛ, приблизившись к чемпионству. Удинезе и Рома доиграли многострадальный матч – римляне вырвали победу с заявкой на Лигу чемпионов.