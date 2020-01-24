Беседин провалил допинг-контроль из-за ошибки врача, – журналист

Виновником проваленного допинг-теста форвардом Динамо Артемом Бесединым якобы является врач киевского клуба.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела. По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий узнает решение антидопингового центра 27 февраля.

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На днях стало известно, что Динамо отстранило главного врача Леонида Миронова от работы с первой командой до завершения расследования. Причиной такого решения стала как раз положительная допинг-проба Беседина.

"Артем Беседин не виноват. Он провалил допинг-контроль из-за ошибки врача. Его вины здесь нет. Артем не знал, что ему дали. Но это не уменьшит наказание. Нападающему грозит 4 года без футбола", – написал в Instagram Олег Ящук – журналист программы "Футбольный формат". В то же время фамилию врача журналист не уточняет.

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