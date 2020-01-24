Динамо проиграло Хайдуку матч за Gloria Cup – худшее выступление, нереализованный пенальти, отмененный гол

Динамо Киев не обыграло хорватский Хайдук (0: 1) в поединке за первое место на Глория Кап. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 24 января 2020 Gloria Cup

Динамо – Хайдук – 0:1

Гол: Радич, 90

Нереализованный пенальти: Цакташ, 20

Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 46), Попов (Сирота, 46), Шабанов (Кадар), Миколенко (Вивчаренко, 46) – Сидорчук (Кадири, 46) – Цитаишвили (Буяльський, 46), Шепелев (Забарный, 46), Шапаренко (Дуэлунд, 46), Де Пена (Пиварич, 46) – Русин (Соль, 46)

Динамо разгромило Вардар в рамках мини-турнира. Хорваты также обыграли македонцев, но с более скромным счетом (3:1). Поэтому киевлян устраивала и ничья для победы на Gloria Cup в турецком Белеке. До сих пор на сборах динамовцы одержали две победы против более слабых команд, а вот с Легией, уровень которой ближе к Хайдуку, подписали мировую. Добавим, что свой следующий матч команда Михайличенко проведет с Динамо Брест в понедельник, 27 января.

Динамо – Хайдук: онлайн-трансляция матча за Gloria Cup

Хайдук получше начал. Бущан едва не ошибся под высоким прессингом, первые удары хорватов особой опасности не таили. Шапаренко получил повреждение на 11-й минуте, но все же сумел продолжить игру после определенной паузы. На 20-й Шабанов влетел в соперника, однако Бущан остался на месте и парировал удар по центру с пенальти. Первый удар Динамо случился на 27-й. После затяжной атаки, которую развернули Шапаренко и Русин пробивал вторым темпом Сидорчук. Вратарь со второй попытки укротил снаряд.

Хайдук ответил быстрой контрой. Шепелев, Сидорчук и Попов поочередно пропускали своих игроков, но Денис поборолся до последнего и заставил соперника, который уже ворвался в штрафную, пробить выше. Русин заработал острый стандарт. Де Пена навесил, Попов замыкал на рубеже вратарской – также немного перебросил. Миколенко с левого фланга вырезал кросс на расстрельное расстояние, но Цитаишвили попал в штангу с нескольких метров. Хайдук снова остро атаковал в штрафной киевлян. Попов, Миколенко и Сидорчук не без проблем отвели угрозу.

После перерыва центр поля киевлян заиграл активнее, но без особых моментов. Солю позволили пробить из пределов штрафной. Дуэлунд со штрафного дал над воротами. Удар Франа головой прошел выше. Игрок Хайдука поскользнулся на ровном месте во владениях Бущана. Падение в штрафной хорватов – судья молчит. После перерыва динамовцам ничего не позволяли создать, но и сами киевляне не давали играть сопернику столь остро, как в первой половине. Провалы начались в последние минут 20. Бущан раз за разом спасал ворота. И издалека, и в пределах штрафной. А вот гол Жайро, одного из самых активных в Хайдук, не засчитали из-за офсайда.

Хорваты откровенно владели преимуществом по статистике ударов и моментов за весь матч. Гол со стандарта на 90-й был логическим концом. Сирота проиграл верх, Бущан не смог выручить. Караваев после стандарта выстрелил в соперника. Хорваты заслуженно берут Глория Кап – худшее выступление киевлян на сборах за 4 матча. Команда Михайличенко снова, как это не раз случалось в 2019-м, не прошла тест соперником с умело организованной игрой.