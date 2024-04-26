Украинский кипер имел шанс перебраться из Зари не в мадридский Реал, а в Сосьедад, рассказывает Relevo.

Лунин ошеломил Реал требованием зарплаты на уровне Куртуа – у украинца появилось еще одно топ-направление для побега

Баски несколько месяцев следили за перспективным вратарем и окончательно решили подписывать после матча ЛЕ против Атлетика в сентябре 2017-го. Лунин провел роскошную игру, позволив Заре удержать минимальную победу на Сан-Мамесе. Представители Реала Сосьедад вылетели в Украину для переговоров с луганчанами. Стороны сошлись на сумме в 3 млн евро, но официальное подписание документов отложили на лето-2018.

Это оказалось роковой ошибкой Сосьедада. Великолепный сезон Лунина привлек внимание других клубов – Наполи, Ливерпуль, Зальцбург. Заря радостно устроила аукцион, который выиграл Реал. Мадрид предложил 10 млн евро с учетом бонусов. Андрей долго сидел в запасе, проходил аренды, но сейчас снова заставил всю Испанию говорить о своем большом потенциале.

"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной – встречали как звезду