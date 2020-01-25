Очередные гола Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1

Боруссия Д уничтожила Кельн в рамках 19-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Кельн.

Матч начался с быстрого гола Геррейро уже на первой минуте. До перерыва Ройс удвоил преимущество, а в начале второй половины забитым мячом отметился Санчо. Марк Ут один гол отыграл, а в конце игры на поле появился новичок Боруссии Эрлинг Холанд. Норвежец добил "козлов", оформив дубль, и забив уже пятый гол в двух матчах за "желто-черных".

Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль

Таким образом, Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кельн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.