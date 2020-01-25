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Очередные гола Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1

00:46 17 Читати українською
Очередные гола Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1
Игроки Боруссии Дортмунд / официальный твиттер Бундеслиги

Боруссия Д уничтожила Кельн в рамках 19-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Кельн.

1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд

Матч начался с быстрого гола Геррейро уже на первой минуте. До перерыва Ройс удвоил преимущество, а в начале второй половины забитым мячом отметился Санчо. Марк Ут один гол отыграл, а в конце игры на поле появился новичок Боруссии Эрлинг Холанд. Норвежец добил "козлов", оформив дубль, и забив уже пятый гол в двух матчах за "желто-черных".

Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль

Таким образом, Боруссия набрала 36 пунктов в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию и догнав по очкам Баварию. Кельн, имея в активе лишь 20 зачетных баллов, остался на тринадцатой строчке.

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