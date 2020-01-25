Головні новини футболу 24 січня: Динамо вперше програло у 2020-му, Зоря та Десна підсилилися легіонерами

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 січня.

Динамо

Динамо зазнало першої поразки в новому році, поступившись на зборах Хайдуку. Провальна гра за Gloria Cup, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киян. Вирішальний гол "біло-сині" пропустили на останніх хвилинах. Втім, Олексій Михайличенко задоволений виступом своєї команди проти хорватів.

У кабінетах Динамо значно краще провело день. Столичний клуб підписав новий контракт з Богданом Лєднєвим і пролонгував співпрацю з перспективним голкіпером Русланом Нещеретом. Артем Бєсєдін, за попередньою інформацією, провалив допінг-контроль через помилку лікаря.

Україна

УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату України. Мілевський взяв участь у феєрії Маріуполя і Динамо Брест, Олександрія перемогла, новачки не врятували СК Дніпро-1 від поразки: наші клуби провели чергові спаринги.

Манор Соломон зазнав рецидиву травми та ризикує пропустити матчі проти Бенфіки. Арсенал пропонує Шахтарю свої умови щодо придбання Миколи Матвієнка – трансфер може стати рекордним для України. Наставник "канонірів" прокоментував ймовірний перехід.

Зоря підписала чергового легіонера, Десна підсилилася гравцем збірної Естонії, а СК Дніпро-1 попрощався з другим найкращим бомбардиром в історії клубу. Карпати оголосили про відхід ще одного футболіста, а мер Львова запевнив, що "Карпати усіх нас з вами переживуть".

Інші новини

Стартував новий футбольний вікенд, який обіцяє багато цікавих поєдинків. Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, а Ерлінг Холанд оформив дубль. Мілан із труднощами переміг Брешію – новий лідер атак "россонері" та Доннарумма принесли важливі три очки.

Вест Хем не буде відпускати Андрія Ярмоленка в січні – причина в його травмі. Євген Селезньов забив у четвертому матчі поспіль і приніс перемогу Бурсаспору – кінцівку зіпсувала червона картка українця. Зінченко зазнав провалу в чудернацькій вправі на тренуванні Манчестер Сіті – партнери відразу покарали Сашка.