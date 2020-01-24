Садовой: Карпаты всех нас с вами переживут, не волнуйтесь – все будет хорошо

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал итоги заседания Львовского горсовета по вопросу Карпат и заверил, что существованию клуба ничего не угрожает.

"Меня не было на пленарном заседании городского совета во второй половине дня, поскольку как мэр я должен заниматься всем городом. Я смотрел, кто как голосовал, и мне жаль, что ситуацию взбаламутили. "Самопомощь" дала больше всего голосов, но не все присутствовали, потому что вопрос решался после обеда, когда явка не такая большая. На следующем пленарном заседании я буду настаивать, чтобы этот вопрос рассматривался одним из первых, пока все депутаты в зале.

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Я бы не делал из этого такой большой проблемы: стадион есть, Карпаты им пользуются, политическое решение о закреплении за ними участка есть. Депутаты просто волнуются, может, перед выборами у них какие-то другие свои ориентации. Карпаты есть и будут.

Возможно, Козловский имеет частные средства, тогда пусть берет клуб под свою опеку. Горсовет должен заниматься всеми видами спорта. У нас нет таких больших возможностей, чтобы финансировать частные футбольные клубы или брать их на баланс. Мы поддерживаем детский футбол, имеем по итогам прошлого года 30 городских кубков – это очень большие средства, которые мы финансируем, ремонтируем стадионы возле школ. Быть владельцем футбольного клуба – не функция городской власти. Карпаты всех нас с вами переживут, не волнуйтесь – все будет хорошо", – подчеркнул Садовой в комментарии ФутболNEWS.

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