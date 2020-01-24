Десна подписала игрока сборной Эстонии – черниговцы продолжают усиливаться

Защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм стал игроком черниговской Десны.

Десна объявила о подписании первого легионера. Им стал Йоонас Тамм – центральный защитник сборной Эстонии. Игрок уже присоединился к команде в Турции, а контракт рассчитан на полтора года с опцией продления еще на год, информирует официальный сайт клуба.

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В Десне 27-летний Тамм будет выступать под 4-м номером. Ранее он защищал цвета Тулевика, Норчепинга, Флоры, Сарпсборга, Короны и Лиллестрема, из которого и перешел в Десну. Провел 31 матч за национальную сборную Эстонии (в том числе 6 поединков в отборе к Евро-2020). Попал в заявку на товарищеский матч против Украины, который состоялся в Запорожье, но на поле не выходил.

Напомним, ранее Десна подписала Гуцуляка, Арвеладзе, Будковского и Тотовицкого, а также продала Артема Фаворова в Академию Пушкаша. Черниговцы ушли на зимнюю паузу на 4-м месте УПЛ.

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